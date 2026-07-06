Zone euro-Rebond moins important que prévu des ventes au détail en mai

Les ventes au détail dans la zone euro ont rebondi moins que prévu sur un mois en mai, selon les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont augmenté de 0,2% en mai sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après une baisse de 0,3% en avril (révisé de -0,4%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,6%, comme prévu par les analystes, contre 0,9% le mois précédent (révisé de +1,0%).

(Rédigé par Diana Mandia)