Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Pluxee

Pluxee a publié vendredi avant Bourse son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2026, ressorti 5% au-dessus des attentes.

Oddo BHF note que la croissance organique du chiffre d'affaires total atteint -3.3%, dont -4.1% en chiffre d'affaires opérationnel, impacté en Employee Benefits (-2.6%) par la nouvelle réglementation au Brésil depuis mars et un contexte macroéconomique peu porteur en Europe continentale (zone Europe à -3.2%) dont le décalage de programmes publics sociaux (-14.3% dans la division Other products & services).

Oddo BHF souligne également dans son étude que Pluxee a réitéré sa guidance sur 2026, à savoir : i/ une croissance organique du CA total stable y-o-y ; ii/ une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent ; iii/ un ratio de conversion cash autour de 80% en moyenne sur FY 2024/2026.

"Au-delà de 2026, Pluxee confirme que, si les mesures annoncées au Brésil sont confirmées, celles-ci impacteraient à nouveau son activité au S1 27 et le groupe anticipe alors un retour à une croissance durable et profitable à partir du S2 27" indique le bureau d'analyse.

A la suite de cette publication, Oddo BHF ajuste ses estimations : la croissance organique du CA opérationnel est désormais à 0% (contre 0.8%e) mais l'analyste relève le revenu issu du float à 161 MEUR en 2026 (contre 157 MEUR) ce qui entraine une marge d'EBITDA de 37.1%e (contre 36.8%e préc.) soit 50 pb.

Au total, la séquence de BPA d'Oddo BHF est relevée de 1% en moyenne sur 2026/2028e, en raison essentiellement de ses estimations de revenu financier (flow through à 100% dans l'EBITDA).

Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 14 E (contre 14,5 E).

L'analyste estime que la publication du 3ème trimestre de Pluxee est ressortie au-dessus des attentes mais l'impact de la réglementation brésilienne devrait être significativement plus marqué à partir du 4ème trimestre 2026.

"Nous apprécions le profil de croissance soutenue de Pluxee et d'amélioration opérationnelle au cours des prochaines années, ainsi que l'optionnalité du M&A mais les évolutions réglementaires à court terme (notamment au Brésil et en France) restent la principale menace sur l'equity story" rajoute Oddo BHF.

"La valorisation à 7.2x PE 2027e calendarisé reflète une décote de 30% avec son principal comparable Edenred sur la base de nos estimations".