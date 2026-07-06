Fincantieri se renforce encore sous la mer avec quatre acquisitions en Italie

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Fincantieri va se renforcer sous la mer en prenant le contrôle de quatre entreprises italiennes de drones et d'ingénierie sous-marine, pour un total de 600 millions d'euros, a annoncé lundi constructeur naval.

"Les acquisitions annoncées aujourd'hui marquent une transformation historique pour Fincantieri, qui crée un champion international dans le domaine sous-marin", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe, Pierroberto Folgiero.

La principale acquisition annoncée lundi, Next Geosolutions, fournit des données sous-marines, notamment pour la construction de plateformes pétrolières ou d'énergies renouvelables, avec un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2025. Coentreprise de l'armateur napolitain Marnavi, elle sera retirée de la Bourse de Milan.

Les autres sociétés sont les jeunes pousses Defcomm et Graal Tech, qui construisent des drones marins et sous-marins, et WSense, qui conçoit et produit des systèmes de surveillance et de communication sous-marins.

Fincantieri voit "des opportunités de croissance considérables" sous la mer, dans la défense (drones, chasseurs de mines) et dans le domaine civil.

"Les opportunités sont alimentées par un contexte géopolitique instable et par des menaces hybrides, qui renforcent la prise de conscience de la nécessité de protéger les infrastructures commerciales critiques, comme les ports", souligne Fincantieri.

Avec ces annonces, l'action du groupe s'est envolée lundi à la Bourse de Milan (+10,64% à 11H55), à 12,06 euros.

Le marché mondial des solutions sous-marines devrait atteindre 155 milliards d'euros au total entre 2026 et 2030, selon le groupe. Il avait acquis récemment en Italie les sociétés Remazel (solutions pour les parcs éoliens et les plateformes pétrolières) et WASS (défense sous-marine).

Le chiffre d'affaires de Fincantieri dans le secteur sous-marin devrait ainsi être propulsé dans les prochaines années, passant de 667 millions d'euros en 2025 (6,7% du total du groupe) à 1,1 milliard d'euros en 2026 avec ces acquisitions, puis 1,8 milliard d'euros en 2030.

Les acquisitions devraient amener plus de 60 millions d'euros de bénéfice net au groupe en 2026, soit une augmentation de 40% sur un an.

Une fois ces opérations réalisées, la division sous-marine de Fincantieri comptera 1.500 salariés entre l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège et les Emirats arabes unis.