(Actualisé avec Goldman Sachs, SpaceX, Broadcom et Apple, annonces de Lockheed Martin et Solstice Advanced Materials)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones

.DJI et en hausse de 0,44% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,25% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les actions du secteur des puces électroniques devraient ouvrir lundi dans le vert après avoir entamé le second semestre sur des performances médiocres. WESTERN DIGITAL WDC.O , SEAGATE STX.O et MICRON TECHNOLOGY

MU.O avancent de 5,5%, 4,4% et 3,4% respectivement en avant-Bourse.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS s'apprête par ailleurs à faire lundi son entrée en Bourse aux États-Unis, ce qui constituera un nouveau test de l'intérêt des investisseurs pour le secteur.

BROADCOM AVGO.O a également annoncé lundi avoir conclu un accord visant à prolonger son partenariat avec APPLE AAPL.O jusqu'en 2031 afin de développer et de fournir une gamme de puces sur mesure, ce qui fait grimper l'action du fabricant de puces de près de 4% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - Le géant chinois de la technologie Alibaba 9988.HK a interdit à ses employés d'utiliser le "Claude Code" d'Anthropic au travail en raison de fonctionnalités permettant d'identifier les utilisateurs liés à la Chine, selon une source informée de la décision.

* SPACEX SPCX.O progresse de 1,7% en avant-Bourse, alors que le géant des fusées et de l'intelligence artificielle dirigé par Elon Musk s'apprête à intégrer mardi l'indice Nasdaq 100, composé principalement de valeurs technologiques.

* SOLSTICE ADVANCED MATERIALS SOLS.O , issue de la scission d'HONEYWELL HON.O l'année dernière, a annoncé lundi qu'elle allait acquérir ELEMENT SOLUTIONS ESI.N pour environ 14,5 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une opération combinant paiement en numéraire et en actions.

En pré-ouverture, l'action Element Solutions avance de 3,5%, tandis que celle de Solstice recule de 3%.

* COMCAST CMCSA.O - Le groupe audiovisuel britannique ITV

ITV.L a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de céder sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast, pour un montant de 1,6 milliard de livres sterling (1,86 milliard d'euros).

* UBER UBER.N a suspendu la majeure partie de son projet d'expansion dans le secteur de la livraison de repas en Europe, quelques mois seulement après l'avoir annoncé, alors que la société américaine de VTC poursuit son projet de rachat de Delivery Hero DHER.DE , a rapporté dimanche le Financial Times.

* TESLA TSLA.O a annoncé vendredi que son robotaxi était désormais disponible à Miami, alors que le constructeur de véhicules électriques cherche à étendre ses activités dans les service de VTC autonomes.

* META META.O - Le directeur général du groupe américain, Mark Zuckerberg, a reconnu jeudi, lors d'une réunion interne, les lacunes de la vaste restructuration menée par l'entreprise et a déclaré que les "agents d'IA" n'avaient pas progressé aussi rapidement qu'il l'avait prévu, selon un enregistrement auquel Reuters a eu accès.

* BOEING BA.N prévoit de mettre en service lundi une quatrième chaîne de montage du 737 MAX dans son usine d'Everett, dans l'État de Washington.

Cette nouvelle chaîne, connue en interne sous le nom de "North Line", s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'avionneur américain visant à augmenter considérablement la production de son modèle monocouloir afin de répondre à une demande mondiale en appareils historiquement élevée.

* GOLDMAN SACHS GS.N a annoncé lundi qu'Evan Kotsovinos avait rejoint le géant bancaire, arrivant de chez Google, en tant qu'associé et responsable de l'ingénierie de la gestion d'actifs et de patrimoine.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N a accepté de racheter la société de défense navale Ultra Maritime à Advent pour 3,45 milliards de dollars (3,02 milliards d'euros), a annoncé lundi cette société de capital-investissement.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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