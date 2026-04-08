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Zone euro : les ventes au détail reculent comme prévu en février
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:45

Au mois de février, les ventes au détail dans la zone euro ont légèrement reculé de 0,2%, comme prévu par les analystes. Elles étaient restées stables en janvier. Parallèlement, sur la même période, les prix à la production ont diminué de 0,7%, alors qu'une baisse de 0,6% était attendue, après une hausse de 0,8% un mois plus tôt.

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