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Football/Coupe du monde: Del Bosque met en garde l’Espagne face à l’Argentine
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 17:17

L'ancien sélectionneur de l'Espagne Vicente del Bosque

L'ancien sélectionneur de l'Espagne Vicente del Bosque

L'ancien sélectionneur de l'Espagne Vicente del Bosque ‌a appelé la Roja à ne pas sous-estimer l'Argentine, une équipe qu'il décrit comme une "vraie plaie", ​à la veille de la finale de la Coupe du monde de football.

Vicente del Bosque a mené l'Espagne à son premier titre mondial en 2010, grâce à sa victoire en finale contre ​les Pays-Bas (1-0).

"L'Argentine est une équipe difficile à affronter, une vraie plaie, si je peux me permettre cette expression, et ses ​joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire", a-t-il déclaré ⁠samedi au journal espagnol El Pais.

"Je pense que la finale joue en faveur de ‌l’Espagne, mais elle doit se méfier des Argentins, compte tenu de la difficulté à les affronter et de leur expérience."

Le technicien de 75 ans a été ​impressionné par les performances de ‌l’Espagne dans ce tournoi et s’est dit convaincu qu’elle remporterait le ⁠trophée.

"Dans les matches que nous avons vus, la sélection a totalement imposé son jeu, elle a dominé les débats et affiché à la fois assurance et confiance", a-t-il ajouté.

Andrés Iniesta, auteur du ⁠but victorieux de l'Espagne ‌en 2010, a lui aussi confié son espoir de voir une nouvelle génération ⁠espagnole décrocher le trophée.

"Je souhaite vraiment que ces joueurs deviennent champions et qu'on aille chercher ‌une deuxième étoile", a-t-il déclaré dans un entretien publié samedi dans les colonnes ⁠d'El Pais.

L'ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone a également salué la ⁠capacité du capitaine argentin ‌à rester au plus haut niveau à 39 ans.

"Il est resté fidèle à lui-même : il fait ​la différence, il tire l'équipe vers le haut, ‌il délivre des passes décisives, il marque des buts, bref, il fait ce qu'il a toujours fait", a-t-il dit.

"Je crois ​que s'il est encore là, à son âge, c'est parce qu'il continue à bien faire les choses sur tous les plans : la façon dont il prend soin de lui, ⁠son investissement total dans ce sport, son entourage, et surtout cette passion et cet état d'esprit qui le poussent à toujours progresser, aussi bien pour lui-même que pour le collectif."

La finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine aura lieu dimanche au New York New Jersey Stadium d'East Rutherford.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore et Graham Keeley à Barcelone; version française Clément ​Martinot, édité par Vincent Daheron)

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