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Football/Coupe du monde-Des orages perturbent la préparation de l'Espagne et de l'Argentine avant la finale
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 19:17

Finale - Entraînement de l'Espagne

Finale - Entraînement de l'Espagne

De violents orages ​dans les régions de New York et du New Jersey ont perturbé samedi ​les dernières séances d'entraînement de l'Espagne et ​de l'Argentine avant la ⁠finale de la Coupe du ‌monde prévue dimanche.

"L'entraînement de la sélection espagnole sur les terrains du ​Melanie ‌Lane Training Ground, dans le ⁠New Jersey, a été suspendu, en application du protocole de sécurité américain ⁠relatif aux ‌orages", a déclaré la fédération ⁠espagnole de football (RFEF) dans un ‌communiqué, après l'annulation de la ⁠séance sur ce site.

"Les joueurs participent ⁠actuellement ‌à une séance d'échauffement en salle."

À Morristown, ​dans le ‌New Jersey, l'Argentine a entamé sa séance d'entraînement avec ​45 minutes de retard sur l'horaire prévu.

Le coup d'envoi ⁠de la finale sera donné dimanche à 15h00 heure locale (19h00 GMT).

(Reportage Fernando Kallas et Ayhan Uyanik, rédigé par Julien Pretot à New York; version française ​Clément Martinot)

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