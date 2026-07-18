Football/Coupe du monde-Des orages perturbent la préparation de l'Espagne et de l'Argentine avant la finale

Finale - Entraînement de l'Espagne
De violents orages dans les régions de New York et du New Jersey ont perturbé samedi les dernières séances d'entraînement de l'Espagne et de l'Argentine avant la finale de la Coupe du monde prévue dimanche.
"L'entraînement de la sélection espagnole sur les terrains du Melanie Lane Training Ground, dans le New Jersey, a été suspendu, en application du protocole de sécurité américain relatif aux orages", a déclaré la fédération espagnole de football (RFEF) dans un communiqué, après l'annulation de la séance sur ce site.
"Les joueurs participent actuellement à une séance d'échauffement en salle."
À Morristown, dans le New Jersey, l'Argentine a entamé sa séance d'entraînement avec 45 minutes de retard sur l'horaire prévu.
Le coup d'envoi de la finale sera donné dimanche à 15h00 heure locale (19h00 GMT).
(Reportage Fernando Kallas et Ayhan Uyanik, rédigé par Julien Pretot à New York; version française Clément Martinot)
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