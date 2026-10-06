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Zone euro-Les ventes au détail rebondissent moins que prévu en août
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 11:06

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Les ventes au détail dans la zone euro ont rebondi légèrement moins que prévu sur un mois en août, selon les données publiées mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont augmenté de 0,1% en août sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2%, après une baisse de 0,6% en juillet.

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 0,8% en août, contre un consensus tablant sur +1,0% après +0,4% le mois précédent (révisé de +0,6%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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