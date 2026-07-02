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Zone euro : le taux de chômage se maintient à 6,2 % en mai
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 11:08

En mai 2026, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,2% dans la zone euro, un niveau inchangé par rapport à avril et en légère baisse par rapport aux 6,3% enregistrés un an plus tôt, selon les données publiées par Eurostat.

À l'échelle de l'Union européenne, le taux de chômage s'est également maintenu à 5,9%, contre 6,0% en mai 2025.

Par rapport à avril, le nombre de chômeurs a diminué de 40 000 personnes dans l'UE et de 55 000 dans la zone euro. Sur un an, le recul atteint 82 000 personnes dans l'UE et 158 000 dans la zone euro, confirmant la bonne résistance du marché du travail européen malgré un contexte économique encore peu dynamique.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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