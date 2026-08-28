Zone euro : le sentiment économique s'améliore en août, selon Bruxelles

En août 2026, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a augmenté à la fois dans l'Union européenne ( 1,0 point, à 98,2) et dans la zone euro ( 1,3 point, à 98,4), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Dans le détail, la hausse de l'ESI a été portée par une confiance accrue dans l'industrie, les services et le commerce de détail, tandis que la confiance dans le secteur de la construction et celle des consommateurs sont restées globalement stables.

Parmi les plus grandes économies de l'UE, l'ESI s'est amélioré en France ( 2,3 points), en Allemagne ( 1,3 point) et en Italie ( 0,8 point), alors qu'il est resté globalement stable aux Pays-Bas (-0,1 point) et a reculé en Pologne (-0,5 point) et en Espagne (-2,2 points).

De son côté, l'indicateur des attentes en emploi (EEI) a également augmenté par rapport à juillet ( 1,2 point, à 99,0 dans l'UE, et 1,5 point, à 98,9 dans la zone euro). Les deux indicateurs sont revenus à des niveaux proches de leur moyenne à long terme de 100.