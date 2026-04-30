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Zone euro : le PIB moins élevé que prévu au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 11:21

Eurostat a annoncé que le produit intérieur brut du premier trimestre de la zone euro devrait croître de 0,1% selon une première estimation, alors que les analystes tablaient sur une progression plus importante de l'ordre de 0,2%. Au quatrième trimestre, la croissance avait été de 0,2%.

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