Wall Street ouvre en baisse, crispée par la hausse du pétrole et des taux obligataires

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, pénalisée par l'impasse diplomatique au Moyen-Orient et le regain de tensions dans la région, qui alimentent la hausse des prix du pétrole et celle des taux obligataires.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,32%, l'indice Nasdaq perdait 1,18% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,57%.

Nasdaq