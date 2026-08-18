IA et emploi : entre espoirs de nouveaux postes et craintes pour les salaires, les enseignements contrastés des premiers retours du terrain

Deux études publiées en une semaine pointent certaines tendances des effets de l'intelligence artificielle dans la vie des entreprises.

(illustration) ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Nouvelle donne du marché du travail, l'intelligence artificielle commence à produire ses effets dans le monde de l'entreprise avec des constats variés.

Une étude publiée mardi 18 août par la banque Lyods note ainsi que l'IA, dont les effets redoutés sur l'emploi ne se sont pas encore fait massivement sentir, a créé de nouveaux postes de travail dans plus de la moitié des entreprises britanniques.

"Plus de la moitié (54%) des entreprises britanniques déclarent que l'IA a créé de nouveaux emplois", indique Lloyds dans un communiqué, s'appuyant sur les résultats d'un baromètre mensuel - q ui ne précise toutefois pas si d'autres postes ont été supprimés en parallèle.

Selon un rapport de l'OCDE publié le mois dernier, l'IA ne provoque pas pour l'instant de "baisse généralisée" de l'emploi dans les pays membres de l'organisation, même si cette technologie modifie les compétences recherchées par les entreprises et peut compliquer davantage l'insertion des jeunes sur le marché du travail.

Au Royaume-Uni, où l'économie est dominée par les services, ce qui rend particulièrement sensible la question de l'impact de l'IA sur l'emploi, 58% des entreprises disent prévoir d'augmenter leurs investissements en la matière au cours de l'année à venir pour "améliorer les compétences de leur personnel", selon le baromètre de Lloyds. "L'IA a le potentiel d’être aussi transformatrice pour les entreprises qu'internet l'a été il y a une génération", affirme Amanda Murphy, directrice générale de la division Entreprises et Banque commerciale de Lloyds, citée dans le communiqué.

Au total, 61% des entreprises déclarent utiliser actuellement l'IA et près de six sur dix affirment que celles qui ne parviendront pas à adopter la technologie se retrouveront en situation de désavantage concurrentiel, selon cette enquête réalisée en juillet auprès de 1.200 entreprises.

Quels effets sur les salaires?

En Allemagne, une autre étude menée par l'institut de recherche économique Ifo a pointé la vulnérabilité des moins qualifiés face à l'IA, qui pourrait nuire à leurs rémunérations. Une large part des entreprises en Allemagne utilisant l'intelligence artificielle s'attend ainsi à ce que cette technologie tire vers le bas les salaires des travailleurs peu expérimentés et peu qualifiés. L'institut munichois de recherche économique, qui publie notamment l'indicateur du moral des patrons en Allemagne, s'appuie sur une enquête réalisée en juin auprès de plus de 3.000 entreprises allemandes ayant déjà intégré l'IA à leurs activités. "Du point de vue de nombreuses entreprises, l'intelligence artificielle n'affectera pas les salaires de la même manière pour tous les employés", explique la chercheuse de l'Ifo Anna Ruffert, citée dans la publication.

"Elles s'attendent le plus souvent à une baisse des salaires pour les travailleurs moins expérimentés", poursuit-elle. Ainsi, environ la moitié des entreprises interrogées estiment que les travailleurs "comptant moins de cinq ans d'expérience professionnelle peuvent s'attendre à des salaires plus faibles", note l'étude.