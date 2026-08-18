Espagne : nouveau séisme à Grenade, trois blessés légers

Un policier dans une rue fermée à la circculation, près de véhicules endommagés par un séisme de 4,8 à Grenade, le 18 août 2026 en Espagne ( AFP / STRINGER )

Un séisme de magnitude 4,8 a fait trois blessés légers et causé des dégâts matériels mardi à Grenade, dans le sud de l'Espagne, déjà touchée le week-end dernier par un tremblement de terre un peu plus puissant.

La secousse s'est produite vers 10H38 (08H38 GMT), avec un épicentre situé dans la commune d'Alhendin, à 10 kilomètres au sud de Grenade, selon l'Institut géographique national (IGN).

Ce séisme a été le plus fort d'une série de secousses qui a touché la zone mardi matin, poussant les habitants à quitter les bâtiments pour se précipiter dans les rues.

Trois personnes ont été légèrement blessées, dont une jeune fille qui a été hospitalisée, a précisé Antonio Sanz, principal responsable des services d'urgence de la région andalouse.

Un véhicule endommagé après un séisme de 4,8 à Grenade, le 18 août 2026 en Espagne ( AFP / STRINGER )

Les services de secours ont déclaré avoir reçu plus de 500 appels signalant des fissures, des chutes de débris et d'autres incidents liés au séisme, dont une douzaine de demandes d'assistance médicale, principalement pour des crises d'angoisse.

"Tout s'est effondré autour de nous. C'était terrifiant", a écrit sur le réseau X Cristina Ruiz Lopez, technicienne de laboratoire qui se trouvait dans un supermarché de Grenade au moment du séisme.

"En plus des fissures et autres dégâts, des cheminées s'effondrent, provoquant des dommages plus graves", a écrit sur X Toni Quinones, une assistante sociale de la ville de La Zubia, à environ cinq kilomètres au sud-est de Grenade, évoquant des pompiers travaillant "sans relâche" dans son quartier.

A Grenade, haut lieu touristique de la région andalouse, la mairie a ordonné la fermeture de tous les bâtiments municipaux, à l'exception de ceux assurant les services d'urgence et essentiels, par mesure de précaution.

Un bâtiment endommagé par un séisme de 4,8 à Grenade, le 18 août 2026 en Espagne ( AFP / STRINGER )

La maire de la ville Marifran Carazo a exhorté la population à rester chez elle et "surtout, en cas de nouvelle secousse, à éviter de sortir et de se tenir le long des bâtiments".

Des équipes de conservation et des experts ont par ailleurs entamé une inspection du palais de l'Alhambra à Grenade, joyau de l'architecture médiévale inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et siège du dernier royaume musulman d’Espagne, a indiqué l'institution sur X.

L'Alcazaba de l'Alhambra, la forteresse historique du complexe et sa partie la plus ancienne, a été évacuée après le séisme, tandis que l'accès aux palais nasrides a été suspendu.

Ce tremblement de terre intervient après une secousse de magnitude 5 qui a réveillé les habitants de Grenade samedi peu après 01H00 (23H00 GMT vendredi).

Aucun blessé n'avait alors été signalé, probablement parce qu'il y avait moins de gens dans les rues à ce moment-là, bien que certains bâtiments aient subi des dégâts.

"Les experts soulignent qu'il est possible que les mouvements sismiques et les répliques se poursuivent dans la région", a averti sur X le président du gouvernement régional, Juan Manuel Moreno, appelant à la "plus grande prudence".