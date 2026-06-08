Zone euro-Le moral des investisseurs se redresse plus que prévu en juin

PHOTO DE FICHIER : Vue de l'horizon de Francfort

L'indice Sentix, ‌qui mesure le moral des investisseurs dans la ​zone euro, s'est redressé plus que prévu en juin, les craintes d'un ralentissement économique marqué en raison ​de la guerre en Iran s'étant quelque peu apaisées, montrent les ​données publiées lundi.

L'indice s'établit ⁠à -13,4 points en juin, après -16,4 en mai, tandis ‌que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -14,6.

"Les craintes d'un ralentissement économique marqué se ​sont sensiblement ‌apaisées', a déclaré Sentix, soulignant l'amélioration de ⁠la conjoncture mondiale, tirée par les États-Unis et l'Asie.

Sentix a toutefois averti que la reprise dans la ⁠zone euro ‌restait relativement modérée par rapport à d'autres ⁠grandes régions.

L'Allemagne continue d'accuser un retard, l'indice ‌des conditions actuelles dans la première économie ⁠du bloc reculant encore pour atteindre son ⁠plus bas niveau ‌depuis février 2025.

L'enquête, menée du 4 au 6 ​juin auprès de 1.029 ‌investisseurs, montre également que sous-indice mesurant la situation actuelle de la ​zone euro s'est légèrement amélioré, passant de -21,5 en mai à -20,0 en juin, tandis que ⁠les prévisions sont passées de -11,3 à -6,5.

Sentix note que les prix élevés de l'énergie continuent de peser sur les anticipations d'inflation, maintenant ainsi la pression sur les banques centrales.

(Friederike Heine, version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)