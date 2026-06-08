Zone euro-Le moral des investisseurs se redresse plus que prévu en juin

PHOTO DE FICHIER : Vue de l'horizon de Francfort
L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, s'est redressé plus que prévu en juin, les craintes d'un ralentissement économique marqué en raison de la guerre en Iran s'étant quelque peu apaisées, montrent les données publiées lundi.
L'indice s'établit à -13,4 points en juin, après -16,4 en mai, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -14,6.
"Les craintes d'un ralentissement économique marqué se sont sensiblement apaisées', a déclaré Sentix, soulignant l'amélioration de la conjoncture mondiale, tirée par les États-Unis et l'Asie.
Sentix a toutefois averti que la reprise dans la zone euro restait relativement modérée par rapport à d'autres grandes régions.
L'Allemagne continue d'accuser un retard, l'indice des conditions actuelles dans la première économie du bloc reculant encore pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2025.
L'enquête, menée du 4 au 6 juin auprès de 1.029 investisseurs, montre également que sous-indice mesurant la situation actuelle de la zone euro s'est légèrement amélioré, passant de -21,5 en mai à -20,0 en juin, tandis que les prévisions sont passées de -11,3 à -6,5.
Sentix note que les prix élevés de l'énergie continuent de peser sur les anticipations d'inflation, maintenant ainsi la pression sur les banques centrales.
(Friederike Heine, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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