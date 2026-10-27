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Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises se maintient en septembre-BCE
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 10:06

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La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro est restée stable en septembre, montrent les données publiées mardi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% sur un an en septembre, après le même chiffre en août.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,1% en septembre, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,5% en septembre, plus qu'anticipé dans le consensus Reuters (3,4%) et après +3,5% en août.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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