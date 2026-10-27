Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises se maintient en septembre-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro est restée stable en septembre, montrent les données publiées mardi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% sur un an en septembre, après le même chiffre en août.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,1% en septembre, après le même chiffre le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,5% en septembre, plus qu'anticipé dans le consensus Reuters (3,4%) et après +3,5% en août.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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