Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises ralentit en août-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en août, montrent les données publiées vendredi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% sur un an en août, après +4,4% en juillet.

Les prêts aux ménages ont quant à eux maintenu leur croissance à 3,1% en août, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,5% en août, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,4% en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)