 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises ralentit en août-BCE
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 10:06
Ajouter Boursorama à vos sources

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a ralenti en août, montrent les données publiées vendredi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,2% sur un an en août, après +4,4% en juillet.

Les prêts aux ménages ont quant à eux maintenu leur croissance à 3,1% en août, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,5% en août, comme prévu par le consensus Reuters et après +3,4% en juillet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,74 -6,33%
Pétrole Brent
105,52 -1,17%
CAC 40
8 086,87 +0,07%
GENFIT
8,75 -3,31%
2CRSI
28,24 -6,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank