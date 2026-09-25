Abus sexuels dans l'Eglise, Europe, IA au menu du voyage du pape Léon en France

Le pape Léon se rend à Paris

par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau

Le pape Léon XIV est arrivé ‌vendredi en France pour une visite apostolique de quatre jours où il espère restaurer l'image de l'Église catholique, ternie par les scandales d'abus sexuels, tout en délivrant des messages ​plus politiques sur l'intelligence artificielle (IA) et l'avenir de l'Europe.

Salué par des nuées d'enfants, le souverain pontife a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Orly par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, tandis que sonnaient les cloches de toutes les églises de France.

Il devait être reçu au palais de l'Elysée en fin de matinée.

Cette visite ​papale "est un moment important de la vie de la Nation", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un entretien jeudi soir sur TF1 et France 2.

Une foule nombreuse est attendue à toutes les étapes du déplacement du ​pape - à Paris, Lourdes (Hautes-Pyrénées) et Metz (Moselle), ville proche de l'Allemagne ayant joué un rôle ⁠central dans la fondation de l'Union européenne.

Quelque 600.000 personnes se sont inscrites pour assister à la messe en plein air célébrée samedi après-midi place de ‌la Concorde, face à l'avenue des Champs-Élysées.

Léon XIV est aussi attendu au siège de l'Unesco, l'agence des Nations Unies pour la culture et l'éducation confrontée à des problèmes budgétaires depuis le retrait des Etats-Unis sur décision du président américain Donald Trump en 2025.

Le premier pape américain ​s'est attiré les foudres du locataire de la Maison blanche en ‌début d'année avec ses critiques sur la guerre contre l'Iran.

Léon XIV a fait en outre des risques engendrés par ⁠l'IA une priorité de son pontificat, appelant les dirigeants mondiaux à établir des règles pour l'encadrer, ce qu'il devait répéter lors de son passage à l'Unesco.

Jeudi au Vatican, le pape a déclaré dans un discours que si l'intelligence artificielle pouvait être bénéfique pour l'humanité, elle représentait aussi de "nouveaux dangers pour la sécurité et la paix internationales", conduisant les ⁠dirigeants du monde à "gouverner avec sagesse".

BAIN ‌DE FOULE, VÊPRES À NOTRE-DAME

Le pape pourrait aborder en France d'autres questions sociétales telles que l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ⁠française en 2024, une première mondiale dénoncée par les organisations catholiques, et l'adoption, cette année, d'une loi légalisant l'aide médicale à mourir pour les adultes atteints de maladies incurables.

L'Église ‌catholique considère que toute vie humaine est sacrée et s'oppose à l'avortement, à l'aide médicale à mourir et à la peine capitale.

Après un bain ⁠de foule dans les rues de Paris, Léon XIV présidera la cérémonie des vêpres en la cathédrale Notre-Dame restaurée, qui ⁠recevra ainsi sa première visite papale depuis ‌l'incendie ayant en partie détruit ce chef d'oeuvre gothique de 2019.

Léon XIV est le premier pape à effectuer une visite officielle en France depuis près de 20 ans.

Ce ​voyage pourrait être l'occasion de redorer l'image de l'Église après la publication en 2021 du rapport ‌supervisé par Jean-Marc Sauvé révélant que quelque 330.000 enfants ont été victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé et des laïcs catholiques en France depuis 1950.

Les autorités catholiques ont mis en ​place des mesures de protection et des réparations financières, mais les victimes continuent de faire pression pour que les responsables de l'Église rendent des comptes et fassent davantage de prévention.

Le pape Léon "porte l'immense responsabilité de dire que 'trop c'est trop'", a dit à Reuters Alain Esquerre, 66 ans, porte-parole des victimes de l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques), ⁠théâtre de violences sur des mineurs y compris dans un passé proche.

Le pape s'entretiendra dimanche à Lourdes avec sept victimes françaises d'abus sexuels dans l'Eglise. Le Vatican, qui ne communique généralement qu'après-coup sur les rencontres du pape avec les victimes, n'a pas fourni de précisions sur ce rendez-vous.

La tournée de Léon XIV en France s'achèvera lundi à Metz, ville où officia Robert Schuman, une figure majeure de la construction européenne en cours de béatification, par un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

Emmanuel Macron a invité les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne à venir à la rencontre du pape en Moselle, sans préciser pour l'instant qui serait effectivement présent.

(Reportage ​Joshua McElwee et Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)