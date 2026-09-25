Société Générale bien orientée, des propos de Deutsche Bank en soutien

Société Générale grimpe de 3,4% à 72,2 EUR et prend ainsi la tête du CAC 40 ce matin, aidée par une note favorable de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du groupe bancaire tout en relevant son objectif de cours de 86 à 89 EUR.

"La journée investisseurs de Société Générale a répondu à nos attentes : le groupe a présenté un plan à la fois ambitieux et crédible, malgré un environnement macroéconomique difficile en France", estime l'établissement allemand.

Deutsche Bank rappelle que la direction a indiqué viser un ROTE compris entre 13% et 14%, une croissance annuelle moyenne des revenus de 3% et un coefficient d'exploitation inférieur à 55% à l'horizon 2029, des objectifs qui "reposent sur des hypothèses macroéconomiques prudentes et, dans une large mesure, sur des initiatives que le groupe peut lui-même maîtriser".

"Selon nous, le message le plus important réside dans l'ambition d'atteindre un ROTE supérieur à 15% à partir de 2030, ce qui pourrait permettre à Société Générale de réduire sensiblement son écart de rentabilité avec les banques européennes les plus performantes", met aussi en avant la banque allemande.

Deutsche Bank relève de 2% à 4% ses prévisions de BPA pour Société Générale, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 15% d'ici à 2029, et indique tabler sur une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 13,8% en 2029.