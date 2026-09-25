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Aramis Group: +22% en six séances, Stellantis relance la spéculation
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information fournie par Le Particulier 25/09/2026 à 11:05

Aramis Group bondit de 22% en six séances, porté par des rumeurs de cession par Stellantis, mais ses difficultés de fond restent entières. ( crédit photo : Getty Images )

Aramis Group bondit de 22% en six séances, porté par des rumeurs de cession par Stellantis, mais ses difficultés de fond restent entières. ( crédit photo : Getty Images )

Le titre profite d’informations de presse selon lesquelles Stellantis envisagerait de céder sa participation majoritaire au capital du spécialiste de la vente de voitures d’occasion. Ce rebond spectaculaire intervient après plusieurs mois difficiles pour le groupe. Il ne suffit toutefois pas à effacer les difficultés auxquelles Aramis reste confronté.

Sommaire:

  • Stellantis au cœur de la hausse
  • Spéculation et recomposition du capital
  • Rebond puissant, défis réels

Stellantis au cœur de la hausse

Il aura suffi d’une information pour réveiller une action dont les derniers mois ont été plus qu’atones en Bourse. Entre le 16 et le 23 septembre, Aramis Group est passé de 3,16 à 3,87 euros, soit une progression de 22,5% en six séances. La hausse s’est principalement concentrée sur les 17 et 18 septembre, avec des gains respectifs de 9,48% et 5,34%.

L’élément déclencheur de ce rallye haussier vient d’informations de marché selon lesquelles le Stellantis aurait mandaté deux banques d’affaires afin d’étudier une possible cession de sa participation dans Aramis Group. Le constructeur détient actuellement 60,54% du capital du spécialiste de la vente en ligne de véhicules d’occasion. L’opération n’est à ce stade qu’à l’étude, et aucune cession n’a été annoncée.

Spéculation et recomposition du capital

Pour les investisseurs, la perspective d’un changement d’actionnaire de référence constitue cependant un élément susceptible de modifier la perception du dossier. Ils y voient l’opportunité d’un nouveau souffle, d’attirer de nouveaux investisseurs ou, éventuellement, d’une OPA.

Rappelons qu’Aramis est contrôlé par Stellantis depuis l’entrée de PSA à son capital en 2016. Cette spéculation intervient alors que le constructeur cherche à améliorer sa performance financière et à déployer son plan stratégique FaSTLane 2030. Après une année 2025 très difficile, marquée notamment par une perte nette de 22,3 milliards d’euros, Stellantis a malgré tout annoncé une amélioration de ses principaux indicateurs au deuxième trimestre 2026 et maintenu ses perspectives annuelles. Mais pour le constructeur franco-italien, le chemin est encore long avant de retrouver la faveur des marchés.

Rebond puissant, défis réels

La flambée récente doit toutefois être remise en perspective. À 3,87 euros le 23 septembre, Aramis reste très loin de ses niveaux historiques. Introduite en Bourse en juin 2021 au prix de 23 euros, l’action évolue aujourd’hui à près de 83% sous son cours d’introduction. La progression enregistrée ces derniers jours ne suffit donc pas à effacer les fortes baisses accumulées au cours des dernières années.

Le groupe évolue surtout dans un marché du véhicule d’occasion devenu moins porteur. Au premier semestre 2026, ses volumes B2C ont ainsi reculé de 7,3%, tandis que son chiffre d’affaires a diminué de 6,5%. Dans ce contexte, Aramis a revu ses objectifs annuels à la baisse en mai et vise désormais:

  • Au moins 110.000 véhicules B2C vendus, contre 115.000 précédemment ;
  • Un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros, contre au moins 55 millions auparavant.

Malgré ces ajustements, le groupe confirme ses objectifs à moyen terme. Les recommandations des analystes se concentrent majoritairement sur «conserver». La récente hausse doit donc être replacée dans ce contexte. Elle traduit davantage une réévaluation des perspectives liées à l’actionnariat qu’un changement brutal de la situation opérationnelle d’Aramis. Le marché va désormais surveiller de près les éventuelles suites données au projet de cession de Stellantis, ainsi que les prochains résultats du groupe, dont la publication est prévue le 25 novembre prochain.

© Le Particulier

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