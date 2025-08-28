Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises accélère légèrement en juillet-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a légèrement accéléré en juillet, selon les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises a augmenté de 2,8% sur un an en juillet, contre 2,7% en juin.

Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 2,4% en juillet, après 2,2% le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté à 3,4% en juillet après +3,3% en juin, moins que prévu par le consensus Reuters qui tablait sur +3,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)