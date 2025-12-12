Charwood Energy alimentera le site de Verallia France en gaz vert

(AOF) - Charwood Energy, spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, a finalisé le financement de sa première centrale de production de syngaz (gaz de synthèse) pour compte propre. Cette centrale viendra alimenter en énergie verte le site industriel de Verallia France à Cognac, filiale du groupe Verallia (acteur européen et troisième producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires).

Détenue en propre par Charwood Energy, cette centrale alimentera l'un des 3 fours du site de Verallia France à Cognac, se substituant à 20% de sa consommation d'énergie fossile et permettant de réduire de 22% les émissions de CO2 (Scope 1 et 2) de ce four.

La production attendue de 30 Gwh/ an nécessitera 8 000 tonnes de biomasse approvisionnée dans un rayon de 100 km autour du site.

Le démarrage des travaux est prévu au premier trimestre 2026, pour une mise en service au second semestre 2027.

D'une durée de 18 mois, les travaux seront réalisés par Energy&+, la filiale dédiée aux projets EPC de Charwood Energy. Energy&+ mobilisera une équipe pluridisciplinaire entièrement dédiée à la conception puis à la construction de la centrale.

Les premiers revenus issus de ce projet seront générés à partir de la mise en service de la centrale, avec la vente de syngaz à Verallia.

La validation du plan de financement de cette première unité de production de syngaz marque une étape majeure pour Charwood Energy qui valide sa stratégie de développement de revenus récurrents sur le long terme.

Cet investissement est porté par Charwood Energy et le fonds Eiffel Gaz Vert au travers de leur filiale commune W&nergy. Le projet a reçu une subvention de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet "Décarb'ind" et de la région Nouvelle Aquitaine. Une partie du financement a été assuré par la Banque des Territoires ainsi que la Banque Populaire du Grand Ouest.

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 3,5 Mds réalisé à 65% en Europe du sud et de l’ouest, 22% en Europe du nord et de l’est et 12% en Amérique latine ;

- Ambition "Glo-Cal " alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BWGI avec 77,05 % du capital depuis l’OPA lancée en juillet, devant BpiFrance (3,8 %) et les salariés (4,14 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 13 administrateurs, Patrice Lucas assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et déploiement du Plan d’amélioration de la performance et d’optimisation des ressources ;

- décalage à 2027 des capacités additionnelles en Espagne et Italie,

- réduction des effectifs en Allemagne, pour un coût de 10 M€,

- volontarisme pour le développement de la filiale argentine détenue à 59,9 % ;

- priorité donnée à la génération de trésorerie,

- innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2025 : intégration à 59 % du calcin dans les processus de production pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre et taux de collecte de 83 % en Europe,

- 2040 : neutralité carbone pour les activités directes, dont 10 % de compensation apportée par la plantation de 100 000 arbres par an,

- après les constructions d’un four électrique en Charente puis de 2 fours hybrides en France et Espagne, projet de four alimenté en hydrogène en Allemagne et démarrage au Brésil, d’un four à oxy-combustion,

- émissions de emprunts « durables » ;

- Solidité financière maîtrisée malgré une remontée de la dette à 1,9 Md€ au 1er semestre, d’où effet de levier relevé à 2,6 mais 82,6 M€ d’autofinancement libre et 373 M€ de liquidités.

Défis

- Marasme persistant du marché, affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale et fort impact négatif de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;

- Attente d’une stabilisation des prix de vente, en forte baisse au 1er semestre ;

- Dévalorisation boursière après la réduction du flottant résultant de l’OPA de BWGI ;

- Présentation de la future stratégie le 21 janvier 2026 ;

- Après un recul de 3,5% pour les revenus, de 18% pour l’excédent brut d’exploitation et de 49% de la rentabilité nette au 30 juin, objectifs 2025 : excédent brut d’exploitation autour de 800 M€ et autofinancement libre supérieur à 200 M€ ;

- Dividende 2024 en repli à 1,70 €.

