"J'ai créé la meilleure économie de l'histoire" : Donald Trump exaspéré par les mauvais sondages sur l'économie
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/12/2025 à 10:47

"L'économie est meilleure et plus éclatante que sous le gouvernement précédent" a également insisté la porte-parole de la Maison-Blanche.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 décembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Alors qu'une large majorité d'Américains estime que l'économie américaine se porte mal, Donald Trump s'est emporté jeudi 11 décembre sur les réseaux sociaux contre ces sondages qui ne reflètent pas "la grandeur de l'Amérique aujourd'hui ?"

"Quand dira-t-on enfin que j'ai créé, sans inflation, peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays ? Quand les gens vont-ils comprendre ce qu'il se passe?" s'est encore indigné le président américain dans un message sur son réseau Truth Social. Il a une nouvelle fois accablé son prédécesseur démocrate Joe Biden pour le "désastre" qu'il lui a laissé en matière d'inflation.

Un sondage mené par l'université de Chicago pour l'agence AP , publié jeudi, indique que seulement 31% des Américains sont satisfaits de la politique économique menée par Donald Trump , contre 40% en mars, soit le plus bas niveau jamais relevé, y compris pendant son premier mandat. 68% d'entre eux jugent que l'économie américaine se porte mal, selon le même sondage.

"Les prix baissent rapidement"

Cette insatisfaction contraste avec le paysage économique flatteur dépeint par le président, qui a été élu en grande partie grâce à ses promesses de lutter contre la vie chère.

Le républicain de 79 ans a répété jeudi que "les prix baissaient rapidement" et vanté le haut niveau des cours de Bourse.

L'inflation, qui avait flambé pendant la présidence de Joe Biden, a d'abord ralenti après le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, puis a accéléré depuis avril.

Le dernier pointage publié, en septembre, était de 2,8% de hausse des prix sur un an. Le gouvernement n'a pas dévoilé de statistique pour octobre, invoquant la paralysie budgétaire alors en cours, et le chiffre de novembre est attendu la semaine prochaine.

"Pour ce qui concerne le coût de la vie, tous les indicateurs économiques (...) montrent qu'en réalité l'économie est meilleure et plus éclatante que sous le gouvernement précédent", a assuré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt jeudi pendant une conférence de presse.

7 commentaires

  11:58

    Ce n'est pas pire que Macron !

