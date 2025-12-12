 Aller au contenu principal
La BoJ va plaider pour davantage de hausses des taux, selon des sources
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:36

Le gouverneur de la Banque du Japon participe à une conférence de presse après la réunion de politique monétaire, à Tokyo

par Leika Kihara et Takahiko Wada

La Banque du Japon (BoJ) va maintenir, lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, son engagement à continuer à relever les taux d'intérêt mais soulignera que le rythme de ces hausses dépendra de la façon dont l'économie réagit au resserrement monétaire, ont déclaré trois sources au fait du dossier.

Les marchés ont presque entièrement intégré une augmentation du taux directeur de la BoJ de 0,5% à 0,75% à l'issue de la réunion des 18 et 19 décembre, comme l'a laissé entendre récemment le gouverneur Kazuo Ueda.

La question est désormais de savoir jusqu'où la BoJ pourra augmenter le taux avant qu'il n'atteigne un niveau dit "neutre", qui ne stimule ni ne ralentit la croissance économique.

Si la banque centrale est susceptible de mettre à jour en interne son estimation du taux neutre, elle n'utilisera pas cette prévision, trop aléatoire, comme principal outil de communication sur la future trajectoire des taux d'intérêt, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Elle devrait plutôt expliquer que les décisions sur les futures hausses de taux seront prises en tenant compte de la manière dont elles affectent les prêts bancaires, les conditions de financement des entreprises et d'autres activités économiques, ont ajouté les sources.

Alors que l'inflation japonaise dépasse l'objectif de 2% de la BoJ depuis plus de trois ans, les coûts d'emprunt réels du Japon restent profondément négatifs. La banque centrale devrait insister sur ce point la semaine prochaine pour justifier de nouvelles hausses de taux, ont déclaré les sources.

"Les taux d'intérêt réels du Japon sont très bas, ce qui permet à la BoJ de continuer à relever ses taux en plusieurs étapes", a déclaré l'une des sources, un point de vue partagé par les deux autres sources.

Bien que nettement inférieur à celui de nombreux pays, un relèvement à 0,75% porterait le taux directeur de la BoJ à des niveaux inégalés depuis trente ans.

(Reportage de Leika Kihara et Takahiko Wada ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

