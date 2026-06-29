Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises accélère en mai-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en avril, montrent les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4% sur un an en mai, après +3,4% en avril.
Les prêts aux ménages ont quant à eux augmenté de 3,1% en mai, après +3% le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a accéléré à 3,2% en mai, après 2,7% en avril et au-dessus du consensus Reuters (2,7%).
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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