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Zone euro : la confiance des consommateurs conforme aux prévisions en juin
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 11:14

En zone euro, la confiance des consommateurs est restée stable en juin, l'indice s'établissant à -17,7, conformément aux attentes des analystes et au même niveau qu'en mai.

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