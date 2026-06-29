Zone euro : la confiance des consommateurs conforme aux prévisions en juin

En zone euro, la confiance des consommateurs est restée stable en juin, l'indice s'établissant à -17,7, conformément aux attentes des analystes et au même niveau qu'en mai.
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