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Zone euro : l'inflation augmente à cause de l'énergie
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 11:12

Selon des données préliminaires, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1% dans la zone euro en avril, après une hausse de 1,3% un mois plus tôt. En rythme annuel, il a augmenté de 3%, après 2,6% en mars.

Eurostat, qui calcule cette statistique, précise, sans grande surprise, que l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en avril ( 10,9%, contre 5,1% en mars).

En données harmonisées, hors alimentation et énergie, l'inflation mensuelle a été de 0,8%, et de 2,1% en rythme annuel.

Inflation
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