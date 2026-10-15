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Zone euro-Baisse surprise de la production industrielle en août
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:10

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La production industrielle en zone euro a diminué de façon inattendue en août, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a reculé de 0,5%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité après une baisse de 0,3% (révisé de -0,1%) en juillet.

Sur un an, la production industrielle a baissé de 1,1% en août, après -0,3% en juillet (révisé de 0,0%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,1% sur un an.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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