Zimmer Biomet revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, mais son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet Holdings ZBH.N recule de 3,8 % à 89 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 8,40–8,55 $ par action, contre une estimation précédente de 8,30–8,45 $

** Cette nouvelle fourchette est comparable à l'estimation moyenne des analystes de 8,40 $ par action – LSEG

** La société annonce un BPA ajusté de 2,09 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,86 $ par action – LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 2,087 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,07 milliards de dollars – LSEG

** Par ailleurs, la société annonce que son directeur financier, Suketu Upadhyay, quittera ses fonctions pour saisir une autre opportunité professionnelle; Paul Stellato, contrôleur et directeur comptable, est nommé directeur financier par intérim

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 3 % depuis le début de l'année