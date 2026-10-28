Zillow va verser 212,5 millions de dollars pour régler un recours collectif lié à un projet immobilier qui a échoué

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jonathan Stempel

Zillow ZG.O a annoncé mercredi qu’elle verserait 212,5 millions de dollars en espèces pour régler un recours collectif accusant la plateforme immobilière en ligne d’avoir induit ses actionnaires en erreur au sujet de son projet infructueux de revente immobilière "Zillow Offers".

La société basée à Seattle n’a pas reconnu avoir commis de faute en acceptant cet accord, qui doit encore être approuvé par un juge.

Zillow a annoncé cet accord un peu plus de trois semaines après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre son pourvoi contre une décision d'une juridiction inférieure autorisant la poursuite de l'affaire.

Le procès a été engagé après une chute de 32 % du cours de l’action Zillow en l’espace de deux jours en novembre 2021.

Cette chute s’est déclenchée après la révélation que la plupart des logements du portefeuille de "Zillow Offers" valaient moins que ce que la société avait payé, et que Zillow cherchait à vendre 7 000 logements.

Zillow a alors annoncé la fermeture de Zillow Offers, une dépréciation comptable de 304 millions de dollars et le licenciement de 25 % de ses effectifs.

Les actionnaires ont affirmé avoir été induits en erreur et poussés à acheter des actions Zillow à des prix gonflés, car les dirigeants de l’entreprise avaient présenté une image excessivement positive de Zillow Offers.

Les avocats de Zillow ont nié les accusations de fraude boursière.

Zillow a indiqué que l’assurance couvrirait environ 48 millions de dollars de cette indemnisation, et qu’une partie de celle-ci servirait à rémunérer les avocats des actionnaires.

Steve Berman, l’un des avocats des actionnaires, a déclaré qu’il estimait que cet accord à l’amiable en matière de valeurs mobilières était le plus important jamais conclu dans le district judiciaire fédéral comprenant Seattle, où l’affaire avait été portée devant les tribunaux.