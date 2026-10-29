Un tribunal de Séoul rejette l'action en justice intentée par des propriétaires de Tesla réclamant le remboursement de la technologie « Full Self-Driving »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Heekyong Yang

Un tribunal sud-coréen a rejeté jeudi une action en justice intentée par des dizaines de propriétaires de Tesla qui réclamaient le remboursement intégral des sommes versées pour le logiciel d’aide à la conduite « Full Self-Driving », estimant que le constructeur automobile n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

Le tribunal de grande instance de Séoul a donné tort aux 88 plaignants, estimant que l’option FSD ne promettait pas une conduite entièrement autonome sans intervention humaine et que Tesla avait déjà fourni certaines des fonctionnalités incluses dans l’offre.

Le tribunal a indiqué que l’obligation de Tesla de fournir des fonctionnalités supplémentaires dépendait des avancées technologiques et des autorisations réglementaires, ajoutant que les acheteurs savaient que certaines fonctions pourraient mettre un temps considérable à devenir disponibles.

Il a également constaté que Tesla avait fourni les fonctions de base de l’Autopilot et de l’Autopilot amélioré, tandis qu’une récente mise à jour logicielle avait ajouté la reconnaissance des feux de signalisation et des panneaux de signalisation, ainsi que des capacités de conduite en ville, aux véhicules plus anciens équipés d'ordinateurs Hardware 3 (HW3).

Cette décision marque une victoire pour Tesla, alors que le constructeur automobile fait face à des contestations judiciaires similaires dans d’autres pays concernant les retards dans la mise à disposition des fonctionnalités de conduite autonome promises depuis longtemps par son directeur général, Elon Musk.

Tesla n’a pas immédiatement commenté cette décision.

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