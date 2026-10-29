Nike renforce sa présence en Inde avec une nouvelle chaussure de course, à la recherche de nouveaux moteurs de croissance

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par Danielle Kaye

Nike NKE.N a dévoilé mercredi sa toute première chaussure de course spécialement conçue pour l'Inde, marquant ainsi la dernière initiative du géant des vêtements de sport pour conquérir les consommateurs du pays le plus peuplé du monde, alors qu'il est confronté à un ralentissement de ses ventes dans d'autres régions clés, notamment en Chine.

Cette chaussure, baptisée "Vegam Run", fait suite à l'annonce faite par Nike en début de mois concernant son projet d'ouverture d'un nouveau campus en Inde, où la marque cherche à s'implanter dans un contexte d'essor de la course à pied.

Voici plus de détails:

* La chaussure de course devrait être commercialisée le 1er novembre sur la plateforme de commerce en ligne indienne Flipkart, au prix de 3795 roupies (soit environ 40 dollars). Elle a été développée en environ cinq mois, a indiqué Nike.

* Le directeur général Elliott Hill, en poste depuis deux ans, mise sur un portefeuille de produits repensé pour redresser le géant de l’habillement sportif en difficulté, ce qui, selon les analystes, dépendra en grande partie de designs développés localement sur les marchés clés.

* Nike tente de s’implanter en Inde à un moment où la Chine, qui a toujours été un moteur de profits pour l’entreprise, continue d’afficher une faiblesse particulière. Les ventes en Chine, qui représentent environ 15% du chiffre d’affaires annuel de Nike, ont baissé pendant neuf trimestres consécutifs alors que les concurrents internationaux et les groupes nationaux de vêtements de sport gagnent du terrain.

* Le cours de l’action a chuté de plus de 40% depuis le début de l’année. Mais l’activité mondiale de Nike dans le domaine de la course à pied s’est révélée être une lueur d’espoir, affichant une croissance à deux chiffres pendant six trimestres consécutifs.

* "Notre activité Nike Performance n’est pas encore suffisamment importante pour compenser la pression que nous subissons dans les segments Nike Sportswear, Jordan Brand et Grande Chine", a averti M. Hill les analystes ce mois-ci, après que l’entreprise eut prévu une baisse étonnamment forte de son chiffre d’affaires annuel.