Zelensky doit rencontrer Witkoff alors que Trump fait l'éloge de la Russie et fustige l'Ukraine

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(Mise à jour avec les commentaires de Rubio aux paragraphes 5 et 6, et ceux du Kremlin au paragraphe 7)

* Trump affirme que la Russie “s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine”

* Des drones tuent trois personnes près de Kyiv

* La Norvège précise que l’objectif de la rencontre est d’“orienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive”

Le président ukrainien Volodimir Zelensky devait se rendre mardi à Oslo pour rencontrer l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, dans le but de rétablir des relations qui se sont détériorées ce mois-ci alors que le président Donald Trump cherchait à se rapprocher de Moscou.

Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a à plusieurs reprises critiqué Zelensky et appelé à son remplacement .

Kyiv affirme que Washington a récemment omis de fournir des alertes précoces concernant les lancements de missiles russes, a restreint les liaisons satellitaires Starshield de SpaceX qui guident les drones ukrainiens, et n’a pas livré les systèmes de défense aérienne financés par les alliés européens.

Dans ses dernières déclarations, exprimant sa bienveillance envers Moscou et sa froideur envers Kyiv, Trump a déclaré lundi: “La Russie, franchement, s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine.” Zelensky “n'aidait pas beaucoup” et Kyiv devrait trouver “quelqu'un d'autre pour négocier”.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a reconnu mardi qu’un lot de missiles de défense aérienne américains achetés par les Européens pour l’Ukraine n’avait peut-être pas été livré, mais il en a minimisé l’importance.

“Je pense que ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas eu de directive politique délibérée visant à nuire à l’Ukraine”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite en Inde.

Le Kremlin a déclaré qu’il espérait organiser prochainement une rencontre entre Witkoff et le président russe Vladimir Poutine, ce qui semble indiquer que Witkoff pourrait se rendre en Russie après avoir rencontré Zelensky.

LA RUSSIE INTENSIFIE SES ATTAQUES

Alors que les relations entre les États-Unis et l’Ukraine se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes, visant en particulier les centrales électriques et les stocks de carburant, au mépris apparent de l’appel lancé par Trump aux deux parties pour qu’elles épargnent leurs systèmes énergétiques respectifs.

L’Ukraine s’est abstenue pendant plusieurs jours de frapper les raffineries de pétrole russes par respect pour la demande de Trump, mais a repris ses frappes après avoir constaté que la Russie ne donnait aucun signe de se conformer à cette demande. Les deux camps ont également pris pour cible des centres de données.

Trump a critiqué les attaques ukrainiennes contre la Russie tout en ne s'exprimant guère sur les attaques russes, plus violentes, contre l’Ukraine, qui, selon Kyiv, sont devenues encore plus intenses et meurtrières en raison du retrait de la technologie américaine permettant de les repousser.

Lors des dernières attaques, les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’un drone russe avait frappé près d’une station-service sur une autoroute menant au sud de Kyiv, tuant trois personnes et mettant le feu à des voitures.

Des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens, montrant une autre attaque contre un entrepôt dans la capitale qui a également fait trois morts, ont révélé des pompiers luttant contre un immense incendie, entourés de débris tordus.

Des installations énergétiques ont été attaquées dans sept régions ukrainiennes pendant la nuit, provoquant des coupures d’électricité, et la région occidentale de Lviv a de nouveau été touchée dans la journée. Trois autres personnes auraient été tuées à Kramatorsk, dans l’est du pays.

ZELENSKY S’ENTRETIENT AVEC RUBIO

Zelensky a déclaré avoir discuté avec Rubio des intercepteurs de missiles balistiques, de l’alerte précoce en cas d’attaques russes et de “la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie”.

“Bien sûr, tout cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre horrible et aux tueries incessantes”, a déclaré Zelensky dans un message publié sur X.

La détérioration des relations a commencé il y a dix jours, lorsque Trump a levé les sanctions sur le diesel russe dans le cadre d’un accord conclu avec Poutine, affirmant que cela contribuerait à faire baisser les prix. Les coûts élevés du carburant depuis que Trump a lancé des frappes contre l’Iran ont porté préjudice à ses républicains avant les élections législatives du mois prochain.

Depuis, Trump n’a cessé de critiquer Zelensky au sujet des attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes, que Kyiv considère comme l’un de ses rares moyens de riposter après près de cinq ans de bombardements intensifs de la part de la Russie.

Trump a par la suite accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine.

Washington nie avoir caché des renseignements à Kyiv ou imposé des restrictions à Starshield, la version militaire du système de communication Starlink de SpaceX.

Kyiv affirme que les récepteurs satellites ne fonctionnent plus lorsqu’ils sont montés sur des objets se déplaçant à grande vitesse, tels que des drones. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain et que toute restriction quant à son utilisation relevait en dernier ressort de la décision de Trump.

Les pays d’Europe occidentale considèrent que la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe est un enjeu existentiel pour la sécurité européenne et ont fermement soutenu Zelensky, cherchant à éviter une rupture plus profonde entre Washington et Kyiv.

Sous Trump, les États-Unis ont largement cessé de fournir des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à en acheter pour le compte de Kyiv. Ils fournissent également des renseignements et une technologie que l’Europe ne peut égaler.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a déclaré que l’objectif des réunions organisées mardi à Oslo était “d’orienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive”.

La Finlande co-organise ces pourparlers. Le président finlandais Alexander Stubb a indiqué qu’il y participerait pour discuter “de la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine et de la situation générale en matière de sécurité en Europe”.

Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui a dirigé les efforts de négociation américains avec Witkoff, devait participer aux réunions par visioconférence, a indiqué la Norvège. Zelensky, Stubb et Stoere tiendront une conférence de presse mardi.