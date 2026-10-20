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Brésil : Meta dit assurer un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro
information fournie par AFP 20/10/2026 à 18:11

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Meta annonce avoir mis en place les mesures réclamées par la justice électorale du Brésil pour garantir un traitement égalitaire sur ses plateformes aux campagnes du président de gauche Lula et du conservateur Flavio Bolsonaro ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Meta annonce avoir mis en place les mesures réclamées par la justice électorale du Brésil pour garantir un traitement égalitaire sur ses plateformes aux campagnes du président de gauche Lula et du conservateur Flavio Bolsonaro ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Meta a annoncé mardi avoir mis en place les mesures réclamées par la justice électorale du Brésil pour garantir un traitement égalitaire sur ses plateformes aux campagnes du président de gauche Lula et du conservateur Flavio Bolsonaro.

Les deux candidats s'affrontent dimanche au second tour de l'élection présidentielle.

Lundi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) avait donné au géant américain de la tech un délai de 24 heures pour démontrer qu'il avait adopté ces mesures, sous peine d'une amende d'environ 200.000 dollars par jour.

"Nous avons conclu la mise en place des mesures pour satisfaire aux demandes du TSE", a déclaré la compagnie sur son site internet.

Dans un document envoyé au tribunal et publié par le média local Poder360, Meta énumère une série d'ajustements techniques réalisés.

Selon l'entreprise, cela "atteste que les contenus relatifs aux deux candidatures sont traités de manière égale et non discriminatoire".

Luiz Inacio Lula da Silva a dénoncé "l'interférence" de Meta dans l'élection après avoir été devancé de peu au premier tour par le fils de l'ex-président Jair Bolsonaro.

Son équipe a accusé la plateforme américaine de restreindre la circulation de ses contenus sur Instagram et WhatsApp.

Le Parti des travailleurs de Lula a par ailleurs saisi l'Organisation des Etats américains (OEA).

Meta a toujours nié tout parti pris dans les élections.

La compagnie avait déjà reconnu la semaine dernière des problèmes comme la désactivation par erreur d'annonces de campagne de Lula, mais avait évoqué des "incidents" techniques n'affectant pas seulement le Brésil.

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