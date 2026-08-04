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Zebra Technologies en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du fabricant de lecteurs de codes-barres Zebra Technologies ( ZBRA.O ) progresse de 7,7% à 314,23 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 entre 14% et 16%, contre une fourchette précédente de 10% à 14%

** La société table désormais sur un BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 20,75 $ et 21,25 $, contre une prévision précédente de 18,30 $ à 18,70 $

** Ces nouvelles prévisions sont supérieures aux estimations consensuelles des analystes, qui s'établissaient à 18,56 $ – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 6,35 $, et le chiffre d’affaires, à 1,56 milliard de dollars, ont tous deux dépassé les attentes

** La recommandation moyenne de 18 analystes sur le titre est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 334,67 dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 20,1% depuis le début de l'année, surperformant ainsi la hausse de 11,5% de l'indice Nasdaq .IXIC

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