Zebra Tech revoit à la hausse ses prévisions annuelles, la demande en produits d'automatisation restant forte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction destinée à élargir la diffusion, sans aucune modification du titre ni du texte)

Zebra Technologies ZBRA.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de résultat ajusté, la demande de produits permettant aux entreprises d'automatiser leurs entrepôts, leurs magasins et leurs chaînes d'approvisionnement restant forte.

L'action de la société basée à Lincolnshire, dans l'Illinois, a progressé d'environ 10 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Les entreprises investissent dans l’automatisation afin d’améliorer leur productivité et de gérer plus efficacement leurs entrepôts et leurs chaînes d’approvisionnement.

* Zebra Technologies fabrique des lecteurs de codes-barres, des terminaux mobiles, des imprimantes industrielles et des logiciels destinés à aider les entreprises à automatiser leurs entrepôts, leurs magasins et leurs chaînes d’approvisionnement.

* Parmisesclients figurent des détaillants, des fabricants, des entreprises de logistique, des prestataires de soins de santé et des organismes publics.

* La société a publié un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 6,35 dollars, dépassant les estimations de 4,36 dollars.

* Zebra prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 17 % à 20 % au troisième trimestre, supérieure à l’estimation des analystes de 13,9 %.

* Ces perspectives optimistes s’expliquent par une « forte dynamique de la demande » et par des progrès en matière de productivité et d’approvisionnement en mémoire, a déclaré le directeur général Bill Burns, ajoutant que Zebra continuait de tirer parti des tendances en matière d’automatisation et d’IA physique.

* La société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les portant à une fourchette comprise entre 14 % et 16 %, contre 10 % à 14 % précédemment.

* Zebra a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice, les portant à une fourchettecomprise entre 20,75 et 21,25 dollars par action, contre une fourchette précédente de 18,30 à 18,70 dollars.

* Zebra avait annoncé l’année dernière son intention de poursuivre ses investissements dans des technologies telles que l’IA, qui, selon elle, contribueront à automatiser les flux de travail et à améliorer la prise de décision.

* La société prévoit un flux de trésorerie disponible supérieur à 1 milliard de dollars pour l’ensemble de l’exercice.