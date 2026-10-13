Zealand Pharma et Generate concluent un accord portant sur un médicament contre l'obésité basé sur l'IA, d'une valeur pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Zealand Pharma ZELA.CO et Generate Biomedicines GENB.O ont annoncé mardi avoir conclu un partenariat visant à développer, à l'aide de l'intelligence artificielle, des traitements à base de protéines contre l'obésité et d'autres maladies métaboliques, dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre près de 1,2 milliard de dollars.

L'action de Generate Biomedicines, société basée à Somerville, dans le Massachusetts, a progressé d'environ 5 % en séance prolongée.

Generate recevra 30 millions de dollars d’acompte et jusqu’à 35 millions de dollars au titre des étapes précliniques initiales, et pourrait percevoir près de 1,2 milliard de dollars au titre des étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, ont indiqué les deux sociétés.

Generate dirigera la recherche jusqu’à la sélection du principal candidat-médicament, tandis que Zealand supervisera le développement clinique, les demandes d’autorisation et la commercialisation.