Ypsomed progresse après un point d'activité trimestrielle

Ypsomed se distingue à la Bourse de Zurich ( 3,25%, à 362,60 francs suisses) après avoir fait le point sur son premier trimestre de l'exercice 2026-2027.

La société dédiée à la fabrication de stylos injecteurs destinés aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques a notamment annoncé avoir remporté sur cette période 14 nouveaux projets clients, un chiffre supérieur à la moyenne trimestrielle de l'exercice précédent. Le groupe a pu compter sur la poursuite d'une forte demande pour les auto-injecteurs de grand volume, le nombre croissant de lancements de biosimilaires, de nouvelles indications qui diversifient les marchés finaux et les premiers succès du programme Clear-to-Clinic.

Jefferies a salué ces nouveaux projets et rappelle que lors de l'exercice précédent, Ypsomed tournait à environ 11 projets par trimestre. Les analystes pensent que le renforcement des offres de services devient de plus en plus crucial pour maintenir l'attractivité de l'activité de projets cliniques à forte marge de la société, et pour soutenir la dynamique d'obtention de nouveaux contrats.

La banque d'investissement américaine a toutefois identifié deux développements récents qui pourraient avoir des répercussions sur Ypsomed. Gerresheimer, une société allemande active dans les produits pharmaceutiques, a mis en avant des retards clients lors de ses derniers résultats, que le marché associe largement au CagriSema. En outre, des articles de presse évoquent que Novo Nordisk a contacté ses fournisseurs pour obtenir des réductions de coûts, dans le but d'améliorer sa compétitivité tarifaire.

Les analystes de Jefferies ont confirmé leur avis sous-performance, avec une cible de cours de 280 francs suisses.