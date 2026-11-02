Yémen-Les Houthis sont à moins de 80 km d'Aden-sources militaires

Les Houthis sont parvenus à moins de 80 kilomètres d'Aden, ville portuaire du sud du Yémen et siège du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, ont déclaré lundi quatre sources militaires à Reuters.

Le groupe armé pro-iranien, qui contrôle la capitale Sanaa depuis 2014 et avait brièvement occupé Aden en 2015, a ouvert un nouveau front au Moyen-Orient à la faveur de la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis en reprenant en septembre les attaques contre l'Arabie saoudite, chef de file de la coalition militaire anti-Houthis, ainsi que les offensives au Yémen, qui lui ont assuré des gains territoriaux.

La reprise des hostilités - l'Arabie saoudite bombarde des positions houthistes au Yémen - a fait voler en éclats la trêve scellée en 2022 sous l'égide de l'Onu pour mettre un terme à la guerre déclenchée en 2014 par le mouvement chiite.

Après avoir conquis la quasi-totalité du littoral occidental yéménite le long du détroit de Bab el-Mandeb entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, voie stratégique pour les exportations de pétrole saoudiennes vers l'Asie, les Houthis ont progressé vers Aden ces dernières semaines.

Ils ont bombardé le palais présidentiel en octobre et frappé mercredi dernier l'aéroport après avoir émis un ordre d'évacuation à l'adresse de la population civile.

Des combats étaient en cours lundi entre Houthis et forces gouvernementales dans un camp militaire à l'entrée du district de Tur al-Bahah, l'une des principes voies d'approche vers Aden, à environ 80 km du bastion gouvernemental, près de la route Taïz-Aden, selon les sources militaires.

Les Houthis ont lancé il y a trois jours une offensive contre les positions gouvernementales à Al-Maqatirah, autre district du gouvernorat de Lahij dominant la route d'Aden, et ont repoussé les troupes vers Tur al-Bahah, ont-elles précisé.

Taïz, la troisième ville du Yémen, est en état de siège depuis début octobre.

(Reportage Mohammed Ghobari, version française Sophie Louet, édité par)