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Yara rachète une usine d'ammoniac au Texas pour 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant norvégien d'engrais Yara

YAR.OL a annoncé jeudi que sa filiale avait conclu un accord en vue d'acquérir l'usine de production de Gulf Coast Ammonia, située au Texas, auprès de GCA Holdings LLC, pour un montant de 1,3 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Cette transaction fait suite à la décision de Yara de ne pas donner suite, en juin, à son projet d'acquisition des actifs liés à l'ammoniac du Louisiana Clean Energy Complex auprès d'Air Products.

* Yara deviendra propriétaire de l'usine et Air Products lui fournira des gaz industriels dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme

* L'usine affiche une capacité nominale prévue de 1,3 million de tonnes par an

* Cette acquisition porte le total des dépenses d’investissement de Yara pour 2026 à 2,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

* “L’usine est actuellement en phase de mise en service et devrait continuer à monter en puissance pour atteindre sa pleine capacité de production et une exploitation stable d’ici fin 2026, avec une production visée supérieure à la capacité nominale,” a déclaré Yara

* L’ammoniac est une matière première essentielle à la fabrication d’engrais

Fusions / Acquisitions

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