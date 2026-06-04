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Yann Michel rejoint le directoire d'Elis
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 07:45

Elis fait part d'une évolution à venir de son directoire à compter du 5 septembre prochain, avec la nomination de Yann Michel, actuellement directeur général adjoint en charge des opérations, en qualité de membre du directoire, en remplacement de Matthieu Lecharny.

Après plus de 16 années au sein du groupe de blanchisserie industrielle, Matthieu Lecharny a fait le choix de se consacrer à un projet personnel et n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat de membre du directoire. Il restera pleinement engagé dans l'exécution de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, le 5 septembre.

Pour lui succéder au sein du directoire, le conseil de surveillance a choisi de nommer Yann Michel, actuellement directeur général adjoint en charge des opérations, qui supervise les activités Pest Control, les opérations de trois régions en France ainsi que les opérations du groupe au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe de l'Est.

La nomination de Yann Michel en qualité de membre du directoire sera effective à compter du 5 septembre 2026 pour une durée de 4 années, soit jusqu'au 5 septembre 2030. Ingénieur de formation, il a rejoint Elis en 2004, en tant que responsable de production.

Par ailleurs, dans le cadre de l'examen du renouvellement des mandats des membres du directoire, le conseil de surveillance a confirmé le renouvellement, pour 4 années, soit jusqu'au 5 septembre 2030, des mandats de Xavier Martiré, président du directoire, et de Louis Guyot, membre du directoire.

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