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Yandex annonce une hausse de 16 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et propose un dividende de 110 roubles par action pour le premier semestre
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 08:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande entreprise Internet russe, Yandex YDEX.MM , affiche une hausse de 16% de son chiffre d'affaires, qui s'établit à 386 milliards de roubles (soit 4,89 milliards de dollars), pour le deuxième trimestre 2026.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté a progressé de 35% pour atteindre 89 milliards de roubles. Le bénéfice net ajusté a bondi de 56% pour s'établir à 48 milliards de roubles.

La direction de la société recommande le versement d’un dividende de 110 roubles par action. Le conseil d’administration examinera la proposition de la direction le 31 juillet.

Yandex maintient ses prévisions pour 2026, tablant sur une hausse du chiffre d'affaires d'environ 20% et un Ebitda ajusté de 350 milliards de roubles.

(1$ = 79,0000 roubles)

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