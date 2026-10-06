Xilam réorganise sa direction et mise sur le cinéma

Xilam fait évoluer sa gouvernance pour accompagner son retour à la croissance. Le groupe d'animation a nommé Caterina Gonnelli-Linden co-directrice générale, aux côtés du PDG Marc du Pontavice, tandis que Camille Wiplier et Safaa Benazzouz deviennent directrices générales adjointes.

Caterina Gonnelli-Linden prend en charge une large partie des activités opérationnelles, avec la supervision des contenus, des opérations, de la distribution et des ressources humaines. Camille Wiplier dirigera les opérations ainsi que les services informatiques et techniques, tandis que Safaa Benazzouz conservera la responsabilité de la distribution et de la stratégie marketing.

Cette réorganisation doit permettre à Marc du Pontavice de se concentrer davantage sur la stratégie et la diversification de Xilam, notamment dans le cinéma. Le groupe veut faire de la production de longs-métrages un nouveau moteur de croissance et ambitionne de sortir un film par an à partir de 2026.

Avec cette nouvelle équipe dirigeante, Xilam entend également fluidifier les décisions entre création, production et commercialisation de ses contenus, alors que son catalogue compte plus de 3 000 épisodes distribués dans plus de 190 pays.