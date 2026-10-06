La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen présente un budget alternatif pour 2027

Marine ‌Le Pen a déclaré mardi qu'elle souhaitait ramener ​le déficit budgétaire de la France 3% d'ici 2030, la candidate du Rassemblement national pour ​l'élection présidentielle 2027 jugeant que le pays risquait de ​perdre son autonomie financière s'il ⁠ne faisait pas les "bons choix".

Le gouvernement prévoit ‌pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe ​5% dans ‌son projet de loi de finances ⁠2027, tout en gardant l'objectif de rester sous la limite européenne de 3% en 2029.

S'exprimant ⁠au siège du ‌RN lors d'une conférence de presse ⁠consacrée à ses mesures pour le ‌budget 2027, Marine Le Pen, donnée ⁠grande favorite de l'élection présidentielle du printemps ⁠prochain, a ‌déclaré qu'elle réaliserait une économie cumulée de 140 ​milliards d'euros sur ‌un mandat de cinq ans.

"Compte tenu de la hausse des taux ​et du budget indigent que proposent Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, je ⁠vous annonce dès maintenant que nous portons l'ajustement nécessaire à 140 milliards d'euros nets d'économies en 2032 par rapport à 2026", a déclaré la candidate d'extrême-droite.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par ​Benoit Van Overstraeten)