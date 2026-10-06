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Marine Le Pen veut ramener le déficit budgétaire à 3% d'ici 2030
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 11:48

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La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen présente un budget alternatif pour 2027

La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen présente un budget alternatif pour 2027

Marine ‌Le Pen a déclaré mardi qu'elle souhaitait ramener ​le déficit budgétaire de la France 3% d'ici 2030, la candidate du Rassemblement national pour ​l'élection présidentielle 2027 jugeant que le pays risquait de ​perdre son autonomie financière s'il ⁠ne faisait pas les "bons choix".

Le gouvernement prévoit ‌pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe ​5% dans ‌son projet de loi de finances ⁠2027, tout en gardant l'objectif de rester sous la limite européenne de 3% en 2029.

S'exprimant ⁠au siège du ‌RN lors d'une conférence de presse ⁠consacrée à ses mesures pour le ‌budget 2027, Marine Le Pen, donnée ⁠grande favorite de l'élection présidentielle du printemps ⁠prochain, a ‌déclaré qu'elle réaliserait une économie cumulée de 140 ​milliards d'euros sur ‌un mandat de cinq ans.

"Compte tenu de la hausse des taux ​et du budget indigent que proposent Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, je ⁠vous annonce dès maintenant que nous portons l'ajustement nécessaire à 140 milliards d'euros nets d'économies en 2032 par rapport à 2026", a déclaré la candidate d'extrême-droite.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par ​Benoit Van Overstraeten)

Marine Le Pen
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5 commentaires

  • 13:29

    C'est impossible compte tenu des mesures et des actes du le RN qui a au contraire démontré son incompréhension des situations depuis son existence. ils ont fait du populisme pour tenter de se faire élire donc ils racontent n'importe quoi pour çà. Les candidat(e)s actuels ne sont pas brillants mais on trouve quand même moins pire que Marine le Pen condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics et qui n'a pas opté pour le référé pour couvrir les gros mensonges de Bardella

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