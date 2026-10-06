Marine Le Pen veut ramener le déficit budgétaire à 3% d'ici 2030

La dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen présente un budget alternatif pour 2027
Marine Le Pen a déclaré mardi qu'elle souhaitait ramener le déficit budgétaire de la France 3% d'ici 2030, la candidate du Rassemblement national pour l'élection présidentielle 2027 jugeant que le pays risquait de perdre son autonomie financière s'il ne faisait pas les "bons choix".
Le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe 5% dans son projet de loi de finances 2027, tout en gardant l'objectif de rester sous la limite européenne de 3% en 2029.
S'exprimant au siège du RN lors d'une conférence de presse consacrée à ses mesures pour le budget 2027, Marine Le Pen, donnée grande favorite de l'élection présidentielle du printemps prochain, a déclaré qu'elle réaliserait une économie cumulée de 140 milliards d'euros sur un mandat de cinq ans.
"Compte tenu de la hausse des taux et du budget indigent que proposent Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, je vous annonce dès maintenant que nous portons l'ajustement nécessaire à 140 milliards d'euros nets d'économies en 2032 par rapport à 2026", a déclaré la candidate d'extrême-droite.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Benoit Van Overstraeten)
5 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer