X affirme qu'un tribunal turc a ordonné le blocage du compte de campagne du maire d'Istanbul, Imamoglu

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La plateforme de réseaux sociaux X a déclaré mardi qu’elle se conformait à une décision de justice turque ordonnant de bloquer l’accès, sur le territoire national, au compte du bureau de campagne présidentielle d’Ekrem Imamoglu , maire d’Istanbul actuellement emprisonné, mais qu’elle contestait cette décision devant les tribunaux.

* Un tribunal d'Istanbul a ordonné à X de restreindre l'accès au compte d'Imamoglu, qui compte environ 225 700 abonnés, afin de protéger la sécurité nationale et l'ordre public, selon une copie de l'ordonnance publiée par X.

* X a déclaré que la loi turque l'obligeait à appliquer cette restriction, mais qu'il contestait cette décision et avait engagé une procédure judiciaire.

* La police a interpellé Imamoglu, principal rival politique du président Tayyip Erdogan, le 19 mars 2025, déclenchant les plus importantes manifestations que la Turquie ait connues depuis plus d’une décennie. Imamoglu est toujours en détention provisoire dans l’attente de son procès pour des chefs d’accusation allant de la corruption à l’espionnage et au terrorisme, qu’il nie catégoriquement.

* Imamoglu a été élu candidat à la présidence du Parti républicain du peuple lors d’un vote interne au parti quelques jours après sa détention en mars 2025. Son diplôme universitaire, condition requise pour se présenter à la présidence, a été annulé par l’université d’Istanbul la veille de sa détention.

* Le compte X principal d’Imamoglu, qui comptait près de 10 millions d’abonnés, a été bloqué en Turquie en mai 2025 en vertu d’une décision similaire. X a également formé un recours contre cette décision, contestant cette restriction.

* Sous la direction de son propriétaire milliardaire, Elon Musk, X s’est souvent présenté comme un défenseur de la liberté d’expression, bien que la plateforme affirme se conformer aux lois locales en vigueur dans les pays où elle opère, tout en cherchant à contester certaines décisions devant les tribunaux.