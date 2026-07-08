Wynn Resorts obtient la recommandation « acheter » alors que Truist lance sa couverture du titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Truist Securities lance la couverture de l'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O avec un objectif de cours de 125 dollars et une recommandation « acheter »

** Ce cours cible représente une prime de 29,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que Wynn est bien positionné dans le secteur des jeux d’argent, grâce à ses établissements de premier ordre, à sa clientèle aisée et à un pipeline de croissance bien défini

** Alors que Wynn prévoit un léger retard dans l’ouverture de son complexe aux Émirats arabes unis, Truist s’attend à ce que la demande touristique revienne à la normale à mesure que les risques régionaux s’atténuent et que les dépenses publiques soutiennent la croissance

** La société de courtage estime que l’exploitation à plein régime aux Émirats arabes unis pourrait représenter jusqu’à 50 dollars par action Wynn

** Le cours cible médian des 21 sociétés de courtage couvrant le titre s’établit à 138 dollars – données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, le titre affichait une baisse d’environ 20 % depuis le début de l’année