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WuXi Apptec atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois après que les États-Unis ont ajouté l'entreprise à leur liste des entités liées à l'armée chinoise
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 04:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de WuXi Apptec 2359.HK cotées à Hong Kong ont chuté de 6 % à 114 HK$, leur plus bas niveau depuis le 30 mars

** Le titre affiche sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 4 septembre

** L'action de WuXi cotée à Shenzhen 603259.SS recule de 5,6 % à 90,61 yuans, son plus bas niveau depuis le 24 mars

** Les États-Unis ont ajouté lundi le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et le constructeur automobile BYD 002594.SZ à une liste d'entreprises qu'ils estiment soutenir l'armée de Pékin, une décision susceptible d'exacerber les tensions entre les deux pays

** Parmi les autres entreprises figurant sur la liste figurent WuXi AppTec, RoboSense Technology 2498.HK et Unitree

** Un porte-parole de WuXi AppTec a déclaré à Reuters que l'inclusion de l'entreprise sur la liste était “clairement une erreur” et qu'elle prendrait des mesures immédiates pour “corriger cette désignation erronée”

** Alibaba a déclaré ne pas être une entreprise militaire chinoise ni faire partie d'une quelconque stratégie de fusion entre le militaire et le civil, et qu'elle engagerait toutes les poursuites judiciaires possibles contre toute tentative de déformer la réalité concernant l'entreprise

** Les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong reculent de 0,4 % et celles de RoboSense de 0,2 %, tandis que le titre de Baidu à Hong Kong progresse de 1,4 % et celui de BYD 1211.HK de 1,5 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 04:31:29.

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