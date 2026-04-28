WTI (pétrole NYMEX): le baril refranchit la barre des 100$
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:54
Le WTI pourrait renouer avec le niveau 104,7$ du 12 avril puis rejoindre les 106,15$ du 12 mars, dernière étape avant de retracer le zénith des 114,5$ des 9 mars puis 5,6,7 avril.
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