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WTI (pétrole NYMEX): le baril refranchit la barre des 100$
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:54

Le WTI (pétrole NYMEX) refranchit la barre des 100$ et comble une bonne partie de son retard sur le baril de Brent en 48H (il y avait 15$ d'écart, il en reste 4,5).
Le WTI pourrait renouer avec le niveau 104,7$ du 12 avril puis rejoindre les 106,15$ du 12 mars, dernière étape avant de retracer le zénith des 114,5$ des 9 mars puis 5,6,7 avril.

Pétrole et parapétrolier
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