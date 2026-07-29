Zelensky et Trump ont évoqué la production de missiles Patriot par l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky repart de la Maison Blanche après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, à Washington, le 28 juillet 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Volodymyr Zelensky a salué mardi une "bonne rencontre" avec Donald Trump à la Maison Blanche lors de laquelle ils ont évoqué la possibilité pour l'Ukraine de produire des intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense antiaérienne de Kiev.

"Le président et moi avons discuté de licences pour la production d'intercepteurs Patriot et d'autres idées qui pourraient aider", a déclaré le président ukrainien sur X après cette réunion à huis clos de près d'une heure dans le Bureau ovale.

La Maison Blanche, par la voix de la porte-parole Karoline Leavitt, a elle qualifié la rencontre de "positive et productive" sur le même réseau social.

Début juillet, Donald Trump avait fait part de sa volonté d'autoriser l'Ukraine à produire ces missiles sol-air, au moment où la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine.

Avant la réunion, Volodymyr Zelensky avait exprimé sa "priorité absolue": "la défense contre les missiles balistiques".

Selon l'ONU, juin a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022, la Russie ayant multiplié les frappes de missiles balistiques, particulièrement difficiles à intercepter.

Seuls les systèmes américains Patriot sont capables de les abattre, mais l'Ukraine manque cruellement des missiles intercepteurs PAC-3. Une pénurie qui s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis avec Israël contre l'Iran en février.

Diplomatie à "revivifier"

Moscou entend encore accroître ses attaques en déployant des lanceurs balistiques supplémentaires près de la frontière ukrainienne et attend en août de nouvelles livraisons de ce type en provenance de Corée du Nord, a affirmé à l'AFP un haut responsable ukrainien.

"Il est crucial que Washington autorise l'achat d'un lot de missiles Patriot", a ajouté cette source avant de concéder: "beaucoup dépendra de l'humeur du président Trump".

Rien qu'en juillet, Moscou a lancé 120 missiles balistiques et antinavires à haute vitesse contre l'Ukraine, dont seulement 35 ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne.

A titre de comparaison, la Russie avait tiré entre 250 et 320 missiles balistiques sur l'ensemble de l'année 2024, selon les estimations d'experts.

Selon Volodymyr Zelensky, la réunion a aussi été l'occasion de parler "diplomatie".

Le président américain Donald Trump (au centre) et le vice-président JD Vance (d.) rencontrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 28 février 2025 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )

"Il est important que le processus diplomatique soit revivifié" pour mettre fin au conflit, a-t-il exhorté dans son message sur X.

La rencontre a eu lieu le jour de l'hommage prévu au sénateur Lindsey Graham, mort le 11 juillet, et que le président ukrainien a qualifié mardi de "vrai ami de l'Ukraine".

Les relations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont longtemps été tendues, parfois houleuses .

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a en grande partie interrompu les livraisons directes d'armes américaines à Kiev, leur préférant le programme PURL qui permet aux Européens d'en acheter pour ensuite les transférer à l'Ukraine.

Réunion au Capitole

Au cours d'une réunion restée dans les mémoires, en février 2025, les deux présidents avaient eu une dispute devant les caméras dans le bureau ovale, Donald Trump accusant alors Volodymyr Zelensky d'ingratitude et de "jouer avec la Troisième Guerre mondiale".

Mais ces dernières semaines, le président américain a fait montre de davantage de complaisance envers son homologue ukrainien .

A l'occasion de leur dernier entretien début juillet en Turquie, il a estimé que Volodymyr Zelensky faisait "un travail formidable".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g.) rencontre le président américain Donald Trump en marge du sommet de l'Otan au complexe présidentiel de Bestepe, à Ankara, le 8 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Après sa réunion à la Maison Blanche et une cérémonie pour Lindsey Graham à la cathédrale de Washington, le président ukrainien s'est adressé aux sénateurs pour les pousser à adopter un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, que l'élu récemment décédé avait défendues et auxquelles Donald Trump aurait donné son aval.

Le Sénat a fait progresser ces sanctions mardi soir. Le texte doit désormais faire l'objet d'un vote final devant les sénateurs avant d'être envoyé à la Chambre des représentants qui devra l'adopter à son tour.

Les relations entre Moscou et Washington se sont refroidies ces derniers temps, après des initiatives des Etats-Unis qui s'étaient traduites par une invitation en Alaska de Vladimir Poutine par Donald Trump pour un sommet en août 2025.

Au cours d'une rencontre à Manille la semaine dernière, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde son homologue américain, Marco Rubio, contre la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine.