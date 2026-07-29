Reprise des frappes au Moyen-Orient, le pétrole repart à la hausse

Une photo publiée par les rebelles Houthis du Yémen le 26 juillet 2026 montre ce qui est présenté comme un drone saoudien abattu dans le nord-ouest du pays ( Ansarullah media center / Handout )

Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.

Ce regain de violences est intervenu alors qu'à Washington, le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre, qu'ils ont lancée ensemble le 28 février.

"Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.

Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre "des milices terroristes loyales à l'Iran", accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume.

Les Hachd al-Chaabi, ex-paramilitaires intégrés à l'armée irakienne mais dont certaines composantes pro-iraniennes agissent toujours de manière autonome, ont affirmé avoir été visés par ces attaques américano-saoudiennes, et fait état de plusieurs morts, blessés et dégâts matériels dans plusieurs régions d'Irak.

Le Centcom a par ailleurs affirmé avoir "intercepté avec succès" des missiles tirés par l'Iran "dans le cadre d'une tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient", sans préciser où cela avait eu lieu.

Téhéran n'a pas confirmé dans l'immédiat avoir mené d'attaque contre l'armée des Etats-Unis. Selon l'agence Tasnim, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont cependant annoncé avoir frappé et arrêté trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit stratégique d'Ormuz.

Les cours du pétrole, qui s'étaient repliés pendant l'accalmie de ces derniers jours, sont repartis en nette hausse. Vers 03H35 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 4,00% à 82,43 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 4,14% à 87,57 dollars.

Le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre quelque 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, est de nouveau verrouillé par l'Iran depuis la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran début juillet.

Mardi, les Houthis du Yémen avaient affirmé avoir visé à l'aide de missiles balistiques un pétrolier saoudien en mer Rouge, accusant le navire d'avoir "violé le blocus naval" que les rebelles soutenus par l'Iran disent avoir imposé au royaume.

Trump reçoit Netanyahu

Le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis s'est récemment étendu à un front resté relativement calme depuis 2022, entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite opposé aux rebelles.

Des manifestants brandissent des drapeaux palestiniens près de la Maison Blanche à Washington pendant une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 28 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump a reçu mardi à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"J'ai eu une très bonne réunion! Evidemment, de nombreux sujets importants ont été abordés", s'est contenté d'écrire M. Trump sur son réseau social Truth. Dans une vidéo diffusée après la réunion, M. Netanyahu a lui assuré avoir eu "la meilleure des conversations" avec M. Trump, notamment sur leur "objectif commun: s'assurer que l'Iran ne se dote pas d'armes nucléaires".

Pour autant, l'entretien à huis clos, qui a duré environ une heure et demie et à l'issue duquel les participants n'ont eu aucun échange avec la presse, ne dissipe pas l'impression de divergences entre eux.

Israël, qui avait lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale, n'a pas pris part à la dernière vague d'affrontements en juillet.

La visite à Washington de M. Netanyahu intervient alors que le Premier ministre brigue un nouveau mandat aux législatives du 27 octobre, les derniers sondages le donnant en difficulté.

Les relations entre MM. Trump et Netanyahu s'étaient fortement dégradées en avril, lors des négociations sur un premier cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, Donald Trump s'en prenant alors vertement à son allié israélien, accusé de faire obstacle aux efforts diplomatiques.